Cinzas do humorista Chico Anysio chegarão nesta quinta em Maranguape, no Ceará

São Paulo, 11 - As cinzas do humorista Chico Anysio, falecido no último dia 23 de março, no Rio, chegam na próxima quinta-feira, 12, à sua cidade natal, Maranguape, região metropolitana de Fortaleza, no Ceará.

A data corresponde ao mesmo dia do aniversário do humorista e, segundo a Fundação Viva Maranguape de Turismo, Esporte e Cultura, o dia foi escolhido para o lançamento do IV Festival Nacional de Humor.

Seguindo a vontade do humorista, suas cinzas chegarão em Maranguape por volta das 8h30. Um cortejo vai sair do Teatro Chico Anysio, localizado na avenida da Universidade, em Benfica, no centro de Fortaleza, com destino a Maranguape.

Um carro do Corpo de Bombeiros, acompanhado pela viúva Malga Di Paula e André Lucas, filho de Chico, será responsável pelo transporte das cinzas do humorista. Um ônibus com humoristas cearenses acompanhará o cortejo.

Em Maranguape, o cortejo passará pelo centro da cidade e seguirá para o Estádio Francisco Cardoso de Morais, o "Moraisão". De um helicóptero, as cinzas serão jogadas na serra de Maranguape.