Circuitos de Salvador registram segunda morte durante carnaval

Atualizado às 13h40.

SALVADOR - Os circuitos do carnaval de Salvador registraram, na madrugada desta terça-feira, 17, o segundo assassinato desde o início oficial da folia, na última quinta-feira. Identificada como Robert Café, de 16 anos, a vítima foi atingida por três tiros na Avenida Adhemar de Barros, no fim do Circuito Dodô (Barra-Ondina), por volta das 3 horas, e morreu antes de receber atendimento. A polícia ainda não identificou suspeitos para o crime.

Na madrugada de segunda-feira, outro homem, João Carlos Menezes, de 26 anos, havia sido morto após levar um tiro no tórax, nas proximidades do Teatro Castro Alves, no início do Circuito Osmar (Campo Grande). Apesar de as câmeras de vigilância instaladas na região terem registrado a agressão, ainda não foram identificados suspeitos para o crime.

O carnaval deste ano na cidade registra forte aumento de vítimas de ferimentos com armas de fogo, na comparação com o do ano passado - quando a prefeitura adotou a estratégia de "fechar" os acessos aos circuitos da folia, para controlar o comércio e o fluxo de pessoas nas áreas. Foram registrados, desde o início da festa, 21 casos de vítimas de disparos nos circuitos e nos arredores, ante três no carnaval de 2014.

Por causa do aumento no número de casos no domingo - apenas naquela noite foram nove casos -, a Polícia Militar intensificou as vistorias em pedestres em pontos de grande concentração de pessoas no entorno dos circuitos, como o Elevador Lacerda e a Estação da Lapa, pontos de passagem de quem chega e sai do Circuito Osmar.

Além disso, o governador Rui Costa já anunciou que o Estado vai adquirir mais detectores de metais manuais para que policiais e agentes de segurança façam a averiguação dos foliões ao entrar nos circuitos. Neste ano, estão sendo utilizados 420 equipamentos. De acordo com ele, os crimes com armas de fogo registrados na folia baiana têm origem em disputas entre grupos de traficantes de drogas.

Nascimento. Um bebê prematuro nasceu, na noite de segunda-feira, 16, no Módulo de Assistência à Saúde instalado no Morro do Gato, região central do Circuito Dodô (Barra-Ondina) do carnaval de Salvador. Segundo informações da prefeitura, a mãe, uma adolescente de 17 anos, estava grávida de sete meses e trabalhava ajudando a mãe, vendedora ambulante, em uma barraca instalada nas proximidades do circuito, quando entrou em trabalho de parto. O bebê, que recebeu o nome de Juan, nasceu com 1,6 quilo. Ele e a mãe foram encaminhados para a Maternidade Professor José Maria de Magalhães Neto, onde seguem em observação.