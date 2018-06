Circulação de ônibus começa a se normalizar em Belo Horizonte

SÃO PAULO - A circulação dos ônibus na cidade de Belo Horizonte começou a se normalizar no começo da tarde desta sexta-feira, 13, após motoristas e cobradores do transporte coletivo iniciarem uma greve no começo da manhã.

Segundo a Empresa de Transporte de Trânsito de Belo Horizonte (BHTrans), 60% das linhas de ônibus que estavam paralisadas já estavam rodando por volta das 13 horas.

A paralisação começou na manhã de hoje, entre funcionários das viações Betânia e Zurick, segundo a BHTrans. Ainda não há informações sobre o número de passageiros afetados pela paralisação.