Circulação de trens da linha A da CPTM volta ao normal Os trens da linha A (Luz/Jundiaí), da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), que operavam com velocidade reduzida na manhã desta segunda-feira, 26, voltaram a circular normalmente. Segundo a CPTM, devido à intensa chuva que caiu na noite de domingo em São Paulo, houve um problema de sinalização na via, na Estação Pirituba da linha A, e os trens passaram a circular com intervalos de 15 a 20 minutos, sendo que o intervalo normal costuma ser de 7 a 10 minutos entre uma composição e outra. Por conta disso, o número de passageiros que esperavam pelos trens foi maior em todas as estações ao longo da linha A. Às 6h50 o problema de sinalização da via foi resolvido e por volta das 7h30, os trens passaram a operar normalmente. A movimentação de passageiros voltou ao normal, segundo a CPTM.