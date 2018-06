Circulação de trens da linha E da CPTM volta ao normal A circulação dos trens da linha E (Guaianazes/Estudantes), da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos(CPTM), começou a voltar ao normal por volta das 8h25 desta terça-feira, 28, segundo informações da Companhia. A circulação ficou prejudicada desde as 4h30 desta quarta-feira, 28, devido a uma queda de rede área, na estação Antônio Gianetti, na zona leste da capital. De acordo com a CPTM, o pantógrafo de uma composição que seguia para Guaianazes se enroscou num dos fios da rede, que estava solto, danificando parte da rede aérea de cabos que fornecem energia às composições daquela linha. O tempo de espera para o embarque dos passageiros chegou a 18 minutos para embarcar no trecho entre as estações Guaianazes e Ferraz de Vasconcelos; o tempo normal de espera para o embarque nessas estações é de nove minutos. O trem começou a ser rebocado e o horário das viagens começou a se normalizar.