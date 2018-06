Circulação de trens é alterada após tiroteio no Rio

A circulação de trens no ramal Santa Cruz, no Rio de Janeiro, foi alterada por volta das 10h30 desta sexta-feira, 6, por medida de segurança. A alteração foi feita por causa do tiroteio entre traficantes e policiais militares nas proximidades da Estação Senador Camará, desde o início da manhã.

Após o término do tiroteio, os técnicos da empresa vistoriaram o local do ocorrido e constataram que a rede aérea que alimenta os trens foi danificada, segundo nota da SuperVia Concessionária de Transporte Ferroviário, empresa que administra o trecho.

Os trens diretos e paradores do ramal Santa Cruz circulam da estação Central do Brasil a Bangu, nos dois sentidos. A previsão é normalizar a circulação até o final da tarde desta sexta. Nos demais ramais os trens circulam normalmente, segundo a Supervia.