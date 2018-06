Círio de Nazaré leva 2 milhões de fiéis para as ruas de Belém

São quase 2 milhões de pessoas nas ruas de Belém fazendo a maior procissão religiosa do Brasil. O Círio de Nossa Senhora de Nazaré, Patrimônio Imaterial da Humanidade, levou romeiros de todos os cantos do Brasil a capital paraense na manhã deste domingo, 12.

A procissão saiu às 6h30 da Catedral Metropolitana de Belém e percorreu 3,6 km até a Praça Santuário, onde chegou às 11h40, um pouco antes do previsto. O trajeto é todo marcado por emocionantes homenagens com corais, fogos e chuva de papel picado.

Rafaela Pinheiro acompanhou a procissão de joelhos do início ao fim. Quando chegou na esquina da Praça Santuário, não resistiu. Os joelhos inchados, no rosto lágrimas de uma emoção visível. "Nossa pai sofreu o 2º AVC em dezembro do ano passado, ela se apegou com Nossa Senhora e fez a promessa", explicou a irmã Aliene Pinheiro que ajudou a promesseira em todo o trajeto com água, curativos, papelão, amor e fé.

Para realizar uma procissão desse tamanho, a ajuda vem de todos lados. Romeiros que entregam água, voluntários da Cruz Vermelha, militares, policiais, agentes de trânsito, guardas da santa. E devotos que puxam a Berlinda através 800 metros de corda, um dos símbolos da festividade.

Gilson Mohr, funcionário público em Blumenau (SC), esteve pela primeira vez na procissão com a esposa. "Chegamos na sexta, vimos a procissão fluvial e agora estamos no Círio, agora nós viremos todo ano par. Estou impressionado com a multidão, o povo, a fé", declarou.

Após a grande procissão, a Imagem da Virgem fica exposta no altar da Praça Santuário, para a visita dos fiéis por 15 dias. Até o encerramento da festividade Nazarena ainda acontecerão mais seis romarias.