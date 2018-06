Ciro diz que é ''erro'' ingerência de Lula no governo Dilma O ex-deputado Ciro Gomes afirmou ontem, em Fortaleza, que o ex-presidente Lula "cometeu um erro" ao ir a Brasília intermediar a negociação do governo com a base aliada no auge da crise política envolvendo o ministro-chefe da Casa Civil, Antonio Palocci. "Se quer ajudar (a presidente), passa um telefonema'', afirmou Ciro. E acrescentou: "O Brasil não pode ficar refém de um só pessoa, ficar na dependência do Lula, do Ciro, da Dilma". Para ele, a atitude de Lula tirou capital político da presidente.