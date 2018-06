Ciro ''prevê'' trocas em pelo menos mais dois ministérios

"A saída de Jobim foi uma crônica de uma morte anunciada", comentou, "mas virão outras. São graves as situações dos Ministérios das Cidades, do Turismo, do Transporte e da Petrobrás. Pode fazer uma fila aí. Hoje Brasília vive o segredo do polichinelo. A imprensa escolhe o escândalo que quer novelizar", afirmou ele, que considerou "acertadas" as demissões dos ministros Antonio Palocci (Casa Civil), Alfredo Nascimento (Transportes)e Nelson Jobim (Defesa).

A presidente Dilma, segundo ele, herdou "um fim de governo Lula com todos os sintomas de descalabros". No entanto, advertiu, a presidente "não pode chegar desfazendo tudo do governo Lula. Mas terá de trocar boa parte do ministério". / LAURIBERTO BRAGA, ESPECIAL PARA O ESTADO