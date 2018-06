Ciscar é humano!

Afora o topete que Aloizio Mercadante usa como bigode, o que mais irritou Fernando Collor nas últimas 48 horas foi a expressão "cisca pra frente", a ele atribuída em reportagem do site da revista Época. O ex-presidente, como se sabe, disse que a senadora Ideli Salvatti "cisca pra dentro". Cá pra nós, nem precisa ser especialista no assunto para perceber que são coisas diferentes, ainda que não necessariamente distintas na tênue fronteira entre o elogio e a ofensa. Há, decerto, maneiras piores de conjugar a expressão! Magoa muito mais dizer que alguém cisca pro alto ou fora do penico, quando não no ventilador, por exemplo. A cultura funk também não faz cerimônia com o verbo no hit Cisca Que Eu Jogo o Milho, do Bonde do Ratão, com a Gaiola das Popozudas. Mas é sem dúvida no Congresso que essa maneira de ver o mundo a partir do galinheiro ganhou mais adeptos. A maioria dos parlamentares, como diria o ex-presidente Collor em tom de homenagem, quando não cisca na entrada, cisca na saída. FREUD EXPLICA O meio-campista Douglas, do Corinthians, passou o dia de ontem tentando entender por que não passou aquela bola pro Ronaldo, sozinho, na cara do gol. Perdeu a chance de coprotagonizar em todo o mundo o primeiro abraço do Fenômeno na sua volta ao futebol. Será que foi justo por isso?! SÉRIO!!! Hillary Clinton adorou essa sua última estada na Cisjordânia. Calma! Técnicos da Sabesp pedem aos paulistanos que evitem excessos no consumo de água, mas o rodízio de banhos não está nos planos da companhia de abastecimento. Por enquanto, não! Contatos imediatos O ministro Guido Mantega está "vendo sinais de melhora". É bom conferir se não são aquelas bolas luminosas que o Zeca Pagodinho viu da varanda de sua casa no final do ano passado. Perder ou perder! A classe média acaba de produzir nova pérola do comportamento humano: moradores de uma rua de Botafogo, no Rio, retiraram do poste faixa de protesto contra a violência no bairro, alertados para o risco de desvalorização de seus imóveis em decorrência da manifestação. Pode? Saideira Entreouvido num boteco da Vila Mariana: "Collor, Ronaldo, Michael Jackson... Tá todo mundo voltando, meu!" Agenda positiva Precisa ver o lado bom em tudo isso que aí está: José Sarney, por exemplo, corre o risco de entrar para a história como o presidente do Senado que fez o País sentir saudades de Garibaldi Alves. Bem-feito! A que ponto chegamos A revista americana Esquire elegeu o príncipe Charles como homem mais elegante do mundo. É mais um duro golpe na autoestima masculina. Contagem regressiva Falta uma semana para Michel Temer assumir a Presidência da República em exercício.