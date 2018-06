Cissa Guimarães e o marido chegam para cremação do filho

SÃO PAULO - Cissa Guimarães (branco) e Raul Mascarenhas (pai de preto), no velório de Rafael Mascarenhas pouco antes do corpo ser cremado nesta quinta-feira, 22, no Crematório do Cajú, zona norte do Rio.

A cremação, segundo funcionários do crematório, teve início por volta das 11 horas e deve ser finalizado em quatro horas. Membros da família e amigos continuavam no local por volta das 11h15, segundo os funcionários.

Rafael morreu ao ser atropelado por um Siena preto na madrugada de terça-feira, quando andava de skate com dois amigos dentro do Túnel Zuzu Angel, que liga São Conrado à Gávea, zona sul do Rio de Janeiro. O motorista do carro, Rafael de Souza Bussamra, de 25 anos, se entregou à polícia na noite do mesmo dia.

Notícia atualizada às 11h37.