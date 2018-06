Citados negam irregularidades na campanha O deputado estadual Gerson Bittencourt (PT) rechaçou "qualquer possibilidade de caixa 2" na campanha. Por meio da assessoria de imprensa, ele disse que não teve acesso aos documentos da promotoria. Segundo o deputado, "a Arte Brasil prestou serviço de campanha no valor de R$ 242.433,00 distribuídos em 18 notas fiscais e as informações são públicas, constam do site do TRE". Bittencourt disse que nenhum investigado participou da coordenação de sua campanha, "nem na comunicação, nem nas finanças, portanto, não tinham qualquer atribuição para produção de materiais ou pagamento".