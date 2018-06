City Boaçava: próxima da lista Alguns dos bairros mais importantes de São Paulo começavam a ser traçados quando as primeiras bombas começaram a cair pela Europa no começo do século passado. O renomado urbanista inglês Barry Parker foi convidado por autoridades a desenvolver sua técnica em grandes loteamentos feitos pela Cia City. Foi ele quem criou o desenho urbanístico da City Lapa, Pacaembu, Jardim América e City Boaçava, os três primeiros já tombados pelo Conpresp. Segundo o advogado Marcus Vinicius Gramegna, que atua para associações de bairros, moradores do City Boaçava preparam pedido de tombamento para levar ao Conpresp. "É uma obra importante e deve ser preservada", diz Gramegna.