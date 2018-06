Cláudia Leitte recebe bandas no bloco Papa A cantora Cláudia Leitte, em clima de despedida do Babado Novo, banda que deixa após o carnaval, reinou na penúltima noite de desfile de trios do Circuito Dodô (Barra-Ondina), na orla de Salvador. No bloco Papa, ela dividiu os microfones com três convidados: as bandas NX Zero e Natiruts e a apresentadora Eliana.