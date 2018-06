Clientes de SC são liberados de multa por atraso em contas

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) autorizou nesta sexta-feira, 5, as instituições bancárias a dispensarem os juros de pagamentos de contas vencidas nos dias 24 e 25 de novembro e quitadas até o dia 28. A medida vale para os municípios de Santa Catarina atingidos pelas enchentes. Veja também: Saiba como ajudar as vítimas das chuvas IML divulga lista de vítimas identificadas Repórteres relatam deslizamento em Ilhota Mulher fala da perda de parentes em SC Tragédia em Santa Catarina Blog: envie seu relato sobre as chuvas Veja galeria de fotos dos estragos em SC Tudo sobre as vítimas das chuvas "Em conseqüência da catástrofe ocorrida nos municípios catarinenses de Balneário Camboriú, Blumenau, Brusque, Camboriú, Gaspar, Guabiruba, Itajaí, Navegantes e Tijucas, [a Febraban] recomenda a seus associados que dispensem os juros das cobranças referentes a boletos de cobrança com vencimento dias 24 e 25 de novembro e pagas até o dia 28 de novembro - referentes a cobranças de mensalidades escolares, clubes e condomínios, por exemplo", traz a nota divulgada pela instituição. O texto faz referência à tragédia de Santa Catarina, onde, até o momento, 35.325 pessoas estão desabrigadas devido à forte chuva do período. Pelo menos, 25 comunidades estão condenadas pela Defesa Civil.