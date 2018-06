Apesar da ameaça de resistência, as 600 famílias de brasileiros expulsos do Paraguai acampadas há três anos às margens da BR-163, em Itaquiraí (MS), devem ser despejadas hoje do local por determinação judicial. Cerca de 100 funcionários do Incra, Dnit, Polícia Rodoviária, Polícia Militar e Polícia Federal foram mobilizados para a operação. As famílias são ligadas ao MST e o clima é de tensão.