Clima deve ter chuva forte no Norte e geadas no Sul e Sudeste

Nesta quarta-feira, 3, a frente fria que atua entre o oceano e o sul da Bahia deve causar pancadas de chuva no oeste e sul do Estado e regiões norte e nordeste de Minas Gerais. As temperaturas máximas estarão baixas entre Mato Grosso, Roraima, Acre e sudoeste do Amazonas por conta da atuação da massa de ar frio, segundo o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC).

O céu estará nublado com pancadas de chuva em grande parte da Região Norte do país. No norte do Pará, no Amapá, em Roraima e no norte do Amazonas pode chover forte, em função da Zona de Convergência Intertropical. Também há condições para chuva forte entre o norte do Maranhão e a Paraíba.

O sol aparece entre poucas nuvens em São Paulo, sul de Minas Gerais, sul de Goiás e do Rio de Janeiro, com tempo instável no litoral fluminense. As temperaturas estarão baixas no Sul, grande parte do Sudeste e do Centro-Oeste e haverá formação de geada no Sul, sudoeste de São Paulo, Serra da Mantiqueira e lugares elevados do Sul e Sudoeste de MG.