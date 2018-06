Clima interno na procuradoria é de conflagração

Por um lado, a corregedoria do Ministério Público diz não haver indícios da participação de Bandarra no esquema de corrupção no governo de José Roberto Arruda. Em cima disso, vem protelando as investigações contra o chefe do MP.

Por outro, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) dá sinais de que está investigando a denúncia de Durval Barbosa. A apuração é mantida sob sigilo, o que mantém a dúvida sobre as acusações que pesam sobre Bandarra.

As incertezas em torno desse caso e as suspeitas de que as investigações não seriam conduzidas de forma isenta afetam até os procuradores. São as conversas internas, na troca de e-mails, que mostram isso. "Eu não sou a corregedora. Se fosse, por certo já teria instaurado um procedimento para apurar a conduta funcional de Leonardo Bandarra", afirmou a procuradora Suzana de Toledo Barros em e-mail encaminhado a colegas em janeiro, logo depois de a corregedora, Lenir de Azevedo, dizer não haver razões para investigar o procurador-geral.

Contribuem para esse clima conflagrado no Ministério Público do DF as disputas entre grupos políticos. "Existe um clima de instabilidade geral", comentou Ivaldo Lemos Junior, um dos procuradores que assinaram o acordo com o governo do Distrito Federal para que o contrato de recolhimento de lixo fosse prorrogado sem licitação.

Prova disso foi a breve discussão ontem no CNMP sobre o processo de Bandarra. Assim que o assunto começou a ser discutido, a conselheira Cláudia Chagas pediu cautela ao tratarem do assunto e disse que o conselho poderia estar sendo envolvido em disputas internas.

Antes que terminasse de falar, outro conselheiro, Almino Afonso, sugeriu que Cláudia Chagas poderia ser integrante do grupo de Bandarra e recomendou que quem se sentisse afetado se declarasse impedido de discutir o assunto.

Todo esse clima levou integrantes do governo a dizer que, se fosse adiante o pedido de intervenção no Distrito Federal feito pelo procurador-geral da República, Roberto Gurgel, o Ministério Público deveria também ser atingido, com a saída de Bandarra do cargo.