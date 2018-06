CNA inaugura gabinete para defender ruralistas Em reação aos atos do MST, especialmente as invasões de terra, que são intensificadas por todo o País no chamado "abril vermelho", a Confederação Nacional da Agricultura (CNA) instalou ontem um escritório voltado para a defesa dos direitos dos proprietários rurais atingidos. Denominado gabinete de crise, o escritório conta com técnicos especializados e advogados, que devem atuar em conjunto com as federações estaduais de agricultura e pecuária.