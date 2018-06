CNBB defende protestos civis contra corrupção A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) divulgou ontem uma nota oficial de apoio às recentes manifestações populares contra a corrupção e a impunidade. Para os representantes do episcopado brasileiro, elas constituem uma "nova forma significativa de exercício da cidadania" no combate a problemas que "corroem as instituições do Estado brasileiro".