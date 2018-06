CNBB manifesta preocupação com ''momento político'' Por meio de nota, a Comissão Brasileira Justiça e Paz, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), manifestou-se "preocupada com o momento político na sua relação com a religião". E acrescentou: "Muitos grupos, em nome da fé cristã, têm criado dificuldades para o voto livre e consciente."