CNI discute propostas com pré-candidatos

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) promove, no próximo dia 25, um debate entre empresários e os pré-candidatos à Presidência, Dilma Rousseff (PT), José Serra (PSDB) e Marina Silva (PV), sobre as propostas do setor para o período 2011-2014. As propostas constam do documento "A Indústria e o Brasil ? Uma agenda para crescer mais e melhor". Segundo nota da CNI, o evento começará com a apresentação aos três pré-candidatos da Agenda, quando cinco empresários farão um resumo dos principais pontos do documento. Os pré-candidatos vão falar separadamente.