CNJ decide organizar atividade de conciliação

O Conselho Nacional de Justiça aprovou resolução para transformar a conciliação em atividade organizada do próprio Judiciário. A resolução será publicada esta semana e prevê que a Justiça tenha órgãos e pessoas treinadas em métodos alternativos para a resolução de conflitos - como a conciliação, a mediação e a arbitragem. "Queremos criar mais um serviço organizado do Judiciário para resolver ou prevenir litígios", explicou o presidente do CNJ, Cézar Peluso.