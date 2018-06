CNJ divulga na terça relatório sobre ES O relatório final da inspeção realizada pelo Conselho Nacional de Justiça nos presídios do Espírito Santo, no fim do mês passado, será divulgado na sessão de terça-feira. Os juízes Erivaldo Ribeiro e Paulo Tamburini consideraram a situação prisional do Estado "muito grave" e deverão detalhar a falta de higiene e de segurança adequada.