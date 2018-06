CNJ interrompe julgamento de presidente do TRE-RJ O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) começou a decidir ontem se o presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Rio, Luiz Zveiter, agiu com parcialidade ao supostamente defender os interesses da incorporadora Cyrela, cujos advogados são um filho e um irmão dele.