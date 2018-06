Cobrança na Fernão Dias tem início à meia-noite A OHL Brasil informou ontem que iniciará a cobrança de pedágio na Rodovia Fernão Dias e na Autopista Planalto Sul a partir da meia-noite de hoje. As concessões foram arrematadas pela companhia em leilão federal no fim de 2007. Na Fernão Dias, a cobrança ocorrerá nas praças localizadas no km 658 (Santo Antônio do Amparo) e no km 546 (Itatiaiuçu), ambos em Minas. O preço da tarifa será de R$ 1,10 por carro de passeio. Na Autopista Planalto Sul, concessionária que administra a BR-116 entre Curitiba e a divisa dos Estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, a cobrança será feita na praça localizada no km 235 da rodovia, próximo do município de Correia Pinto (SC). O preço da tarifa será de R$ 2,70 para carros de passeio.