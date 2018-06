Cocaína é encontrada dentro de tanque de combustível em SP Um homem foi preso com 19 quilos de cocaína em Santa Cruz do Rio Pardo, a 340 km da cidade de São Paulo, por volta das 5 horas deste domingo, 18. A droga era transportada no tanque de combustível de um Gol, com placas de Ribeirão Preto. A prisão ocorreu durante uma fiscalização de rotina da Polícia Militar Rodoviária na altura do Km 310 da Rodovia João Batista Cabral Rennó. A cocaína foi apresentada no Distrito Policial de Santa Cruz do Rio Pardo, onde o preso foi atuado por tráfico de entorpecentes.