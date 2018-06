Cohab firma parceria para construção de casas em SC

A Companhia de Habitação do Estado de Santa Catarina (Cohab-SC) firmou nesta quarta-feira, 4, parceria com o Instituto Ressoar, para estabelecer como o dinheiro arrecadados pela organização será investido na ajuda de vítimas das chuvas em Santa Catarina. Veja também: Saiba como ajudar as vítimas das chuvas SC pede que Estados voltem a mandar doações Mais de 30 mil voltam para casa em SC Ligação entre PR e SC continua interditada Saúde SC notifica 62 suspeitas de leptospirose Solo pode demorar 6 meses para estabilizar IML divulga lista de vítimas identificadas Repórteres relatam deslizamento em Ilhota Mulher fala da perda de parentes em SC Tragédia em Santa Catarina Blog: envie seu relato sobre as chuvas Veja galeria de fotos dos estragos em SC Tudo sobre as vítimas das chuvas Ficou decidido que os R$ 6,2 milhões doados ao instituto serão utilizados na construção de 3 mil casas, em parceria com o governo do Estado, para as pessoas que perderam suas residências na tragédia. Já no próximo domingo serão entregues, em Itajaí, as primeiras seis casas construídas com recursos.