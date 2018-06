Coleta de lixo terá ajuda da GCM na zona leste A coleta de lixo na região leste da cidade neste sábado será feita com a ajuda da Guarda Civil Metropolitana (GCM), segundo a assessoria da empresa. A medida foi tomada em conjunto com a GCM e a diretoria da EcoUrbis Ambiental após mais um caminhão da empresa ser incendiado na região, na noite de sexta-feira. Na noite deste sábado, a guarda intensificará as rondas nos setores considerados de risco durante a coleta. Uma ação extra de coleta também será realizada neste domingo para colocar em dia os serviços nos locais prejudicados pelos três ataques que a empresa sofreu desde quinta-feira, na nova onda de violência atribuída ao Primeiro Comando da Capital (PCC). A empresa atende 6,1 milhões de habitantes em 1,6 milhão de domicílios de 18 subprefeituras, da zona leste e zona sul de São Paulo. Diariamente, são coletados aproximadamente 6 mil toneladas de lixo doméstico e 50 toneladas de resíduos de serviços de saúde. O prejuízo com os ataques foi de, pelo menos R$ 500 mil.