Coleta seletiva No prédio onde eu moro, na Rua Dr. Cesário Mota Júnior, na Vila Buarque, não há coleta seletiva. Telefonei para a Prefeitura para obter mais informações e a atendente não soube responder o dia em que o caminhão passava na minha rua. No dia seguinte, uma funcionária da Loga (empresa responsável pela coleta de lixo da região) me ligou para dizer que somente as Ruas Maria Antônia, General Jardim, Amaral Gurgel e da Consolação tinham coleta seletiva. Ela me deu um número de protocolo e pediu para que eu aguardasse de 40 a 60 dias para a rua ser incluída no programa.