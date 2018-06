Colisão de dois ônibus e capotamento deixam 30 feridos no Rio

SÃO PAULO - Um acidente entre dois ônibus urbanos no centro do Rio de Janeiro deixou 30 feridos na manhã desta quinta-feira, 25, por volta das 6h. Os veículos colidiram no cruzamento da Rua da Carioca com a Avenida Passos, em frente à Praça Tiradentes. Um dos coletivos acabou capotando e ficou atravessado na pista.

Os passageiros foram socorridos com ferimentos leves aos hospitais Souza Aguiar e do Andaraí, segundo o Corpo de Bombeiros. A batida complicou o trânsito na região e interditou a Rua da Carioca por cerca de duas horas.

Outras vias da região também ficaram temporariamente bloqueadas para operação de retirada dos veículos, como a Rua da Assembleia, entre a Avenida Rio Branco e a Rua da Carioca, e a Avenida Nilo Peçanha, entre a Avenida Rio Branco e a Rua da Carioca.