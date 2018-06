Colisão de jet skis deixa um morto e um desaparecido A polícia cearense procura por um empresário que estava, na tarde de sexta-feira, com duas garotas andando de jet ski, na Lagoa do Banana, em Caucaia. A jovem que guiava o equipamento, a modelo e estudante Bruna Stephanie de Sousa Farias, de 22 anos, morreu ao colidir com outro jet ski. Na garupa, Bruna levava uma amiga, que sofreu fraturas no braço e nas duas pernas. Segundo informou a família, a modelo não tinha habilitação, nem experiência para guiar o equipamento.