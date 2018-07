Colisão em estrada mata grávida e seu bebê Grávida de 8 meses, Edivalda Rodrigues Santos, 27, morreu nesta noite em um acidente de carro, às 20h10, no km 38 da rodovia estadual SP-22, que liga Caieiras e Franco da Rocha. O acidente foi provocado pelo marido de Edivalda, Agnaldo Santos, 30, que bateu de frente com o carro de Eunice de Souza, de 45. No hospital DIR 4 do Complexo do Juqueri, os médicos tentaram salvar o bebê, realizando uma cirurgia cezariana de emergência, mas não conseguiram. Agnaldo estavam acompanhados pela sobrinha Beatriz Santos Murador, de 7 anos e dirigiam-se a Caieiras, quando ele perdeu o controle do carro, que derrapou e rodopiou na pista. No sentido contrário, vinha o Pálio ocupado apenas por Eunice e seu filho Felipe de Souza, de 11 anos, que sofreram ferimentos leves. Foram medicados e liberados. No mesmo hospital em que Edivalda e o bebê morreram, o marido e a sobrinha ficaram internados. Os veículos, com danos totais, foram recolhidos a um páteo da Polícia Rodoviária e o inquérito para a purar as causas desse acidente foi intaurado na delegacia de Franco da Rocha.