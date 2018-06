Colisão entre ambulância e caminhão deixa seis mortos no PA

O acidente entre uma ambulância e um caminhão causou a morte de seis pessoas no sul do Pará. As vítimas estavam na ambulância, que saiu do Hospital Conceição do Araguaia, no sul do Estado, a caminho de Palmas, no Tocantins. A ambulância estava no km 376 da Rodovia Belém-Brasília (BR-153), na noite de domingo, 26. A ambulância bateu de frente com um caminhão carregado de gado do frigorífico Eldorado. A colisão aconteceu por volta de 21 horas de domingo, na altura do município de Rio dos Bois, em Tocantins. Segundo informações do inspetor Evangelista, da Polícia Rodoviária Federal do Tocantins, o acidente aconteceu em um trecho de faixa dupla, o que leva a crer que pode ter sido provocado por imprudência na hora da ultrapassagem.