Colisão entre caminhões deixa um morto e dois feridos em SC

Uma colisão entre dois caminhões deixou um morto e dois feridos no quilômetro 232 da BR-101, em Palhoça, Santa Catarina, na manhã desta terça-feira, 30. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 6h30 e interditou o trânsito durante cerca de três horas. O motorista de um dos veículos Edemilson Hoepers, de 42 anos, morreu na hora, e o passageiro Carlos Eduardo Maciel foi encaminhado ao Hospital Regional de São José em estado grave. Segundo a PRF, o motorista do outro caminhão José Armando Pereira dos Santos, de 50 anos, sofreu ferimentos leves e foi socorrido no local.