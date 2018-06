Colisão entre caminhões mata dois e bloqueia rodovia no RS

SÃO PAULO - Duas pessoas morreram após dois caminhões colidirem na tarde desta terça-feira, 7, na RSC-287, na altura do quilômetro 191, entre Restinga Seca e Agudo, na Região Central do Rio Grande do Sul.

Um dos veículos que transportava botijões de gás de cozinha bateu de frente com um caminhão cegonha que seguia no sentido oposto. Segundo informou a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), os carros pegaram fogo e o Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar as chamas. O local do acidente passará por perícia.

O trânsito na rodovia está interrompido nos dois sentidos desde 14 horas. Como alternativa, os motoristas podem acessar a ERS-348, em Agudo, no sentido Santa Maria, e a ERS-149, para os motoristas que trafegam no sentido capital.