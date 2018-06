Colisão entre carreta e van deixa 12 mortos em MS

NOVA ANDRADINA - Uma batida entre uma carreta e uma van causou a morte de 12 pessoas na manhã desta terça-feira, 17, no quilômetro 148 da BR-267, no município de Nova Andradina, a 298 quilômetros de Campo Grande (MS). Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a carreta, carregada de charque, que seguia em direção a São Paulo, teria invadido a pista contrária, atingindo uma van que levava comerciantes de um shopping popular de Três Lagoas (MS) para compras no Paraguai. Todos os ocupantes da van morreram na hora, assim como os dois motoristas. Apenas duas pessoas que estavam na carreta foram resgatadas com vida e estão fora de perigo.

Até agora, três vítimas foram identificadas. Amostras terão de ser enviadas para identificação em Campo Grande porque o Instituto Médico Legal (IML) de Nova Andradina não tem condições de atender todos os casos. O acidente causou comoção em Três Lagoas, cuja prefeita, Márcia Moura, decretou luto oficial de três dias. A expectativa é de que deve demorar três dias a identificação de todas as vítimas, que foram carbonizadas.