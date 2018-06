Colisão entre carretas causa lentidão na Régis Bittencourt

SÃO PAULO - A Rodovia Régis Bittencourt registrava morosidade nos dois sentidos, por volta das 11 horas desta quinta-feira, 21, reflexo de uma colisão entre duas carretas que aconteceu nesta madrugada, em Miracatu, em São Paulo. No horário, a via tinha lentidão do km 349 ao km 344, sentido Curitiba. Havia filas também do km 373 ao km 369, no sentido São Paulo, ambos em Miracatu.

Por volta da 1 hora, um dos veículos seguia pela pista sentido São Paulo invadiu o sentido contrário, colidindo com a carreta que seguia em direção a Curitiba. Houve derramamento da carga de chapa de ferro no local e a faixa sentido sul ficou bloqueada até as 6h. Os dois motoristas tiveram ferimentos leves e foram encaminhados para o Hospital Geral de Itapecerica.

Na Rodovia Castello Branco o motorista enfrentava fluxo intenso de carros na pista expressa, do km 17 ao km 13, sentido capital, e do km 16 ao km 13, na pista marginal, no trecho Osasco - Barueri.

A Via Anhanguera tinha lentidão em Jundiaí, do km 26 ao km 24, em Perus, sentido São Paulo, e a Bandeirantes estava parada do km 38 ao km 43, na pista expressa por causa de obra na pista na região de Campo Limpo Paulista, sentido São Paulo.

A Rodovia Presidente Dutra registrava lentidão do km 229 ao 230, em São Paulo, na pista marginal, sentido capital, e, entre o km 219 e 221, em Guarulhos, devido ao excesso de veículos. No sentido Rio, a via tinha tráfego carregado do km 228 ao km 227, em São Paulo.

Na Via Anchieta o tráfego segue lento do km 39 ao km 40, em São Bernardo do Campo, e do km 64 ao km 65, em Santos, ambos por excesso de veículos. No sentido contrário da Anchieta, entre o km 65 e o km 64, também há lentidão em direção à capital devido a grande quantidade de veículos no trecho. O Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) opera no esquema 5×5, com as pistas sul da Anchieta e da Rodovia dos Imigrantes no sentido litoral, e as pistas norte das duas rodovias em direção a São Paulo.

Atualizada às 11h50