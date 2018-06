Colisão entre dois micro-ônibus deixa 11 feridos na zona sul de SP

SÃO PAULO - Onze pessoas ficaram feridas na manhã desta quarta-feira, 24, após dois micro-ônibus colidirem na Vila Clementino, na zona sul de São Paulo. Quatro viaturas DO corpo de Bombeiros foram enviadas para a Rua Capitão Macedo para ajudar no socorro das vítimas. Pelo menos dois feridos foram levados para o Hospital das Clínicas. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a via está totalmente bloqueada desde as 8h20.

Marginal. Um acidente envolvendo três carros e duas motos causava congestionamento na Marginal do Pinheiros, no sentido Interlagos, nesta manhã. Uma pessoa ficou ferida no acidente, que aconteceu por volta das 8h, perto da Ponte Cidade Universitária.

Às 9h40, a via tinha 5,5 km de tráfego intenso, na pista expressa, da Rodovia Castelo Branco até o local do acidente. De acordo com a CET, duas faixas da esquerda ficaram bloqueadas.