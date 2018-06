Colisão entre dois ônibus deixa 19 feridos em Curitiba

SÃO PAULO - Dezenove pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo dois ônibus na noite de segunda-feira, 18, no bairro Boa Vista, em Curitiba, Paraná.

Segundo a Polícia Militar, o acidente aconteceu por volta das 20h30, perto da linha do trem. O maquinista de uma composição que seguia pela linha férrea conseguiu frear e parou a aproximadamente 40 metros do local do acidente.

Os feridos estavam em um dos ônibus. O outro veículo estava vazio e seguia para a garagem. Seis das vítimas foram atendidas no local, mas as outras 13 tiveram que ser encaminhadas para hospitais da região.

Além do Corpo de Bombeiros, equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estiveram no local para socorrer os passageiros feridos.