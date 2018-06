Colisão entre dois ônibus deixa 35 feridos em Campinas

SÃO PAULO - Uma colisão envolvendo dois ônibus deixou 35 pessoas feridas em Campinas, interior de São Paulo. O acidente aconteceu pouco depois das 18h na Avenida Lix da Cunha, próximo ao entroncamento com a Avenida Governador Pedro de Toledo.

Segundo o Corpo de Bombeiros, por volta das 20h ainda havia viaturas no local. Foram registradas duas vítimas graves e outras três tiveram ferimentos moderados. As demais pessoas ficaram levemente feridas. As vítimas foram encaminhadas para os hospitais Mário Gatti, Ouro Verde, São José e para o hospital da PUC de Campinas.