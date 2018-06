Colisão entre dois ônibus deixa oito mortos e 20 feridos em MT

Oito pessoas morreram e pelo menos outras 20 ficaram feridas após um acidente entre dois ônibus de turismo, no fim da noite de domingo, 20, na rodovia BR-158, entre as cidades de Porto Alegre do Norte e Confresa, região norte de Mato Grosso. O acidente ocorreu num trecho que sem asfalto e a poeira pode ter contribuído para a pouca visibilidade. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um ônibus da Viação Xavante, com 25 passageiros, fazia o trajeto de Vila Rica (MT) para Goiânia (GO) quando colidiu de frente com outro veículo da Viação Pantanal Tour - que saiu de Luciara (MT) com destino à cidade de Confresa -, na altura do quilômetro 34. Ainda não se sabe as causas do acidente, mas, segundo a Polícia Militar, um dos motoristas pode ter dormindo ao volante e perdido o controle do veículo. Parte dos feridos, entre eles crianças e idosos, foi transportada de avião para hospitais de Cuiabá e da região. Segundo a PRF, as vítimas fatais são Jorge Nascimento Pereira, Francisco Benedito Morais, Ivete da Silveira Ferreira, Miriane da Silveira Ferreira, Naide Maciel, Teresinha Machado, Aparecida Costa e o motorista do ônibus da Pantanal, que ainda não foi identificado. O prefeito de Confresa, Mauro Sérgio (PR), informou que o acidente foi uma fatalidade e que todas as providências serão tomadas para prestar assistências aos familiares das vítimas. (Com Nelson Francisco, de O Estado de S.Paulo) Ampliado às 16h40