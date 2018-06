Colisão entre dois ônibus deixa um morto e ao menos 17 feridos em PE

RECIFE - Uma colisão, por volta das 21 horas de ontem, 31, no centro do Recife, Pernambuco, entre dois ônibus urbanos da empresa Borborema, provocou a morte de um passageiro e deixou pelo menos 17 feridos. Um dos veículos transportava funcionários do complexo industrial portuário de Suape e o outro fazia a linha Setúbal/Conde da Boa Vista.

De acordo com imagens gravadas pelas câmeras de vídeo da Secretaria de Defesa Social (SDS), instaladas na área, o motorista Severino Ramos Ferreira, que guiava o ônibus de linha regular, ultrapassou sinal vermelho no cruzamento da avenida Martins de Barros com a Rua Primeiro de Março, provocando o acidente.

José Bernardo do Espírito Santo, de 68 anos, foi atendido no Hospital da Restauração, mas morreu na manhã desta sexta-feira, 1. O motorista Severino Ramos Ferreira ficou preso entre as ferragens, foi socorrido e está internado no Hospital Getúlio Vargas, com quadro estável.

O delegado de Delitos de Trânsito, Nelson Mota, que instaurou inquérito e aguarda laudo pericial do Instituto de Criminalística, disse estar identificando os feridos - 17 até à tarde de hoje - para pegar os testemunhos. De acordo com passageiros que estavam no ônibus, o motorista teria tentado frear, mas seu sapato teria escorregado no pedal.