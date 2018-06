Julia Baptista, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - Uma colisão entre dois ônibus de linha na manhã desta segunda-feira, 20, deixou 32 pessoas com ferimentos leves na Avenida América com a Estrada da Matriz, em Guaratiba, na zona oeste do Rio de Janeiro.

As vítimas foram encaminhadas aos Hospitais Rocha Faria e Pedro II. O ônibus da empresa Pegasus fazia a linha Santa Cruz - Barra.

Texto atualizado às 11h10.