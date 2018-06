Colisão entre ônibus deixa dois feridos no centro do Rio

Priscila Trindade, do estadão.com.br,

São Paulo, 31 - Duas pessoas ficaram feridas com a colisão de dois ônibus, na manhã desta segunda-feira, 31, na Avenida Rio Branco, no centro do Rio. O acidente aconteceu por volta de 10 horas.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para socorrer as vítimas. Os dois feridos foram levados para o Hospital Souza Aguiar com ferimentos leves.

Segundo o Centro de Operações Rio, a batida causa retenções na Avenida Francisco Bicalho, sentido centro. O motorista pode trafegar pela Avenida Passos como opção.

Texto atualizado às 11h57