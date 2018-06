Colisão entre ônibus e carro deixa 15 feridos A colisão entre um automóvel e um ônibus deixou 15 pessoas feridas, na tarde de ontem, em Moema, zona sul de São Paulo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 16h30, na Avenida Aratãs. Nenhum dos feridos corre risco de morte, mas o motorista do ônibus, cuja identidade não foi divulgada, se feriu com mais gravidade porque ficou preso nas ferragens por uma hora. Os feridos foram levados para hospitais da região, medicados e liberados.