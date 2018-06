Colisão entre trem e ônibus deixa ao menos 8 feridos na Baixada Fluminense

SÃO PAULO - Ao menos oito pessoas ficaram feridas no fim da noite deste domingo, 26, em uma colisão entre um ônibus e um trem em Itaguaí, na Baixada Fluminense.

O acidente aconteceu na Avenida Ari Parreiras, no bairro do Engenho, região oeste da cidade da região metropolitana do Rio.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu por volta das 21h30 e as vítimas foram encaminhadas para o Hospital Municipal São Francisco Xavier, no próprio município. Não houve registro de mortes.