Colisão mata 4 e fere 2 em rodovia no Rio Quatro pessoas morreram e duas se feriram ontem, após um Gol e um Fiesta baterem no km 213 da BR-101, na cidade fluminense de Casimiro de Abreu. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista do Fiesta tentou fazer uma ultrapassagem pela contramão. Morreram o motorista do Fiesta e três passageiros do Gol. Policiais encontraram garrafas de cerveja no Fiesta.