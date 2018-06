Colisão mata quatro adultos e uma criança no Rio

Cinco pessoas morreram em um acidente na madrugada deste domingo, 11, na Avenida Brasil, na zona oeste do Rio. Entre os mortos estão quatro adultos e uma criança de 2 anos. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o carro em que as vítimas estavam bateu contra um poste. Apenas um garoto de 6 anos sobreviveu ao acidente. Ele também estava no veículo, ficou levemente ferido e foi encaminhado ao pronto-socorro Rocha Faria.

Logo depois, por volta das 2h15, um Fiat Palio bateu em um caminhão da Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb) do Rio, na mesma região onde ocorreu o primeiro acidente. Um homem teve ferimentos leves e também foi encaminhado para o PS Rocha Faria, segundo os bombeiros.

Atualizado às 12h48 para acréscimo de informações.