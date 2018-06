Colker interage com peças de arte Deborah Colker apresenta 4X4, um espetáculo com 17 bailarinos que interagem com obras de artistas plásticos como Cildo Meireles e Chelpa Ferro. Deborah participa tocando ao vivo uma sonata de Mozart ao piano.Teatro Alfa, Rua Bento Branco de Andrade Filho, 722, Santo Amaro; tel.: 5693-4000, 16h e 20h. A partir de R$ 40.